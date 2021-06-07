

Посол Турции о Намахавани ГЭС

07.06.2021 20:06





У противников строительства Намахвани ГЭС есть право на протест, но у занятых на строительстве «должен быть доступ к рабочему месту», и им «не должны угрожать», заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Йазган.



«Обращаюсь к вовлеченным в протест друзья. Да, у них есть право на протест, но вместе с правом есть и ответственность. Поэтому они не должны угрожать турецким или грузинским работникам. У них должен быть доступ к рабочему месту», — сказала она выступая в эфире «Первого канала» ОВГ 5 июня.



Общественный вещатель Грузии приводит текст ее выступления:



«Меня беспокоит, существует ли какая-либо дискриминация в связи с протестом. Имею в виду происхождение компании. Если это так, то я вижу здесь проблему, поскольку мы гордимся этой компанией, она хорошая. Я буду жаловаться на дискриминацию по отношении к ней (компании) по причине того, что она турецкая и потребую сотрудничества у грузинского народа, у моих друзей.



Вопрос строительства Намахвани ГЭС или любого другого проекта касается стратегии энергетической безопасности. Нам нужна устойчивая энергия, которая будет рассчитана на охрану окружающей среды. Если Намахвани такой проект, то люди из этого региона, которые получат пользу от проекта, и люди, которые принимают решения, должны поговорить друг с другом», — сказала дипломат.



По проекту Намахвани ГЭС должны быть построены две ГЭС на реке Риони, мощностью в 333 и 100 мегават. Против строительства ГЭС выступает часть местного населения. В последние месяцы протест стал приобретать все более широкие масштабы.



На этом фоне многие НПО, эксперты и активисты заявили о необходимости прояснить ряд вопросов касающихся данного проекта.



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