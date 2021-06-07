

Филип Рикер: Грузинский народ заслуживает реформы судебной системы

07.06.2021 20:07





Независимость судебной системы и верховенство закона имеют решающее значение для евроатлантической интеграции Грузии, а также для привлечения инвестиций. С таким заявлением вступил сегодня находящийся с визитом в Грузии исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.



«Демократия — это постоянные усилия и работа для достижения полноценной демократии. Демократические институты Грузии добились значительного прогресса со дня провозглашения независимости, но многое еще предстоит сделать. Что касается судебной реформы, критически важно создать такую судебную систему, которую заслуживает грузинский народ — с большей прозрачностью, подотчетностью, прозрачной процедурой отбора судей и так далее.



Соглашение от 19 апреля стало шагом вперед в этих усилиях, это означает, что работа над реформами должна продолжаться и процесс должен быть инклюзивным. Хорошо, что помимо прочной основы существующих институтов, существует международная помощь в виде Венецианской комиссии и различных рекомендаций, которые окажут большую помощь в процессе реформирования Грузии», — сказал Филип Рикер.



Что касается реализации соглашения от 19 апреля, Рикер отметил важность участия всех сторон в совместной конструктивной работе в парламенте Грузии.



Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря также подчеркнул важность соблюдения свободы слова и выражения мнений.



«Права человека являются приоритетом внешней политики Администрации Байдена-Харрис, а это означает свободные СМИ и свободу слова. СМИ — краеугольный камень демократии, поэтому мы продолжим работать над этим вопросом», — добавил Рикер.



Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер находится с визитом в Грузии, он также намерен посетить Армению и Азербайджан. В Грузии политик проводит встречи с представителями правительства, оппозиции и гражданского общества.



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