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Филип Рикер: У Грузии нет более твердого, сильного партнера, чем США
07.06.2021 20:10
«У Грузии нет более твердого, сильного партнера, чем США, это предполагает поддержку Грузии со стороны США в демократии, её территориальной целостности и защите суверенитета», — заявил и.о помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Как отметил Филип Рикер, США не замолчат и всегда будут громко говорить о действиях России.
«Как вы знаете, Джо Байден впервые в ранге президента осуществит официальный визит за пределы США. Планируется встреча со странами G7. Его первая остановка будет в Великобритании, затем он посетит саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе, а затем отправится в Женеву, где пройдут встречи. Президент очень четко и недвусмысленно заявил, что мы стремимся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Однако мы не остановимся и не замолчим, мы всегда будем громко говорить о действиях России. Среди них, конечно же, оккупация 20% территории Грузии, и, как я уже отмечал, это посыл Белого дома — мы остаемся очень твердым партнером Грузии на пути и на траектории к евроатлантической интеграции. У Грузии нет более, твердого и сильного партнера, чем Соединенные Штаты», — заявил Филип Рикер.
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