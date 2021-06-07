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Президент Литвы посетит Грузию
07.06.2021 20:10
10–12 июня президент Литовской Республики Гитанас Науседа с супругой посетят Грузию с официальным визитом.
Цель визита – продемонстрировать поддержку евроатлантическим интеграционным устремлениям Грузии, проведению реформ и закреплению демократии.
В рамках визита президент встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Кахой Кучава. В программе также запланированы встречи с местной литовской диаспорой, представителями неправительственных организаций Грузии.
Глава государства с супругой также встретятся с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.
Президент Литвы отправится к линии оккупации и на месте ознакомится с существующей ситуацией.
Супруга президента Диана Науседа примет участие в церемонии открытия монумента Антанасу Вилкутайтису-Кетуракису, посетит Центр литовского языка, культуры и просвещения Грузинского технического университета, примет участие в презентации книги писательницы Бируте Йонушкайте «Усатая история Львенка».
Это первый официальный визит президента Гитанаса Науседа в Грузию.
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