

Грузия - одна из первых стран, которая получит вакцины из США

07.06.2021 20:16





Посольство США в Грузии написало в социальных сетях, что Грузия, Украина и Косово - первые три европейские страны, которые получат вакцину из Соединенных Штатов Америки, исходя из региональных приоритетов и партнерских отношений.



В посольстве заявили, что США стремятся помочь экономике оправиться от пандемии.



«Сегодня помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер встретился с представителями организаций, входящих в состав аналитической консультативной группы, поддерживаемой USAID/Грузией. Они обсудили, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать устойчивое экономическое восстановление, которое принесет пользу обществу», - говорится в заявлении посольства.



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