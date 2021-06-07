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Грузия - одна из первых стран, которая получит вакцины из США
07.06.2021 20:16
Посольство США в Грузии написало в социальных сетях, что Грузия, Украина и Косово - первые три европейские страны, которые получат вакцину из Соединенных Штатов Америки, исходя из региональных приоритетов и партнерских отношений.
В посольстве заявили, что США стремятся помочь экономике оправиться от пандемии.
«Сегодня помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер встретился с представителями организаций, входящих в состав аналитической консультативной группы, поддерживаемой USAID/Грузией. Они обсудили, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать устойчивое экономическое восстановление, которое принесет пользу обществу», - говорится в заявлении посольства.
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