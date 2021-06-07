

Защитники ущелья Риони «опечатали» офис ENKA в Кутаиси



СОВА 07.06.2021 20:27



«Защитники ущелья Риони» продолжают акции против строительства каскада Намахванской ГЭС. 7 июня, на 224 день акций, они «опечатали» офис турецкой компании ENKA в Кутаиси и устроили т.н. «шумовой митинг».



По словам собравшихся, ENKA тоже жертва обстоятельств, однако, ряд претензий к инвестору все-таки есть.



«Шумовая акция для нас уже стала традицией, и мы подумали, что было бы неплохо напомнить о себе ENKA, правда, вопросов к компании у нас нет и ее вина в происходящем минимальна, можно сказать, что они пострадали от этой ситуации, компания держит в руках подписанный контракт и можно учесть многое. Но у нас все равно есть к ней претензии, пускай прекратят строительные работы и откажутся от проекта», — заявил один из активистов.



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