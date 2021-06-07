

Филипп Рикер встречается с представителями оппозиции

07.06.2021 21:51





Находящийся с визитом в Грузии исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер встречается с парламентской оппозицией Грузии.



Перед встречей лидеры оппозиции назвали те основные вопросы, на которых заострят внимание, в их числе названо выполнение документа Шарля Мишеля и вопросы региональной безопасности.



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