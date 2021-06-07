Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Филипп Рикер встречается с представителями оппозиции


07.06.2021   21:51


Находящийся с визитом в Грузии исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер встречается с парламентской оппозицией Грузии.

Перед встречей лидеры оппозиции назвали те основные вопросы, на которых заострят внимание, в их числе названо выполнение документа Шарля Мишеля и вопросы региональной безопасности.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна