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Филипп Рикер встречается с представителями оппозиции
07.06.2021 21:51
Находящийся с визитом в Грузии исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер встречается с парламентской оппозицией Грузии.
Перед встречей лидеры оппозиции назвали те основные вопросы, на которых заострят внимание, в их числе названо выполнение документа Шарля Мишеля и вопросы региональной безопасности.
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