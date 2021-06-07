

Кто же прямой конкурент бизнесмена Михаила Гуцериева?

07.06.2021 22:21



Дмитрий Беляев



Как и следовало ожидать, пленённого оппозиционного блогера Романа Протасевича в своих интересах будет использовать не только Лукашенко, но и Путин, в том числе и для устранения своих конкурентов. Но, видать 26-летний бывший шеф-редактор телеграм-канала Nexta сначала оказался крепким орешком. Для его «убеждения», по всей видимости, пришлось привлечь к делу донецких и луганских друзей, которые тут же возбудили дело против Протасевича и попросили его выдачи. Что с ним может случиться в таком случае, наверно очень красноречиво объяснили Протасевичу, который и дал «признательное интервью».



Заговор с пленным, которому в лучшем случае светит провести полжизни, а то и всю, в белорусской тюрьме, а в худшем - передача Донбассу на истязание – словом «интервью» точно не назовешь. То, о чём должен был говорить Протасевич, обсуждали накануне в Витебске Нарышкин и главный КГБ-шник Беларуси Тертель. Однако, никто никуда не спешит. Протасевич никуда не денеться, а информацию надо обработать, всё должно быть последовательно, фигурантов надо разрабатывать, могут возникнуть дополнительные обстоятельства и т.д.



С первого же раза пошли фамилии и детали интересующие конечно Лукашенко -, про сценарий силового переворота, и про спящие ячейки заговорщиков, и прочее. Но тут же, в «интервью» появился некий инвестор из России, который по словам Протасевича, руководит крупной российской компанией, и переводил на счета NEXTA сначала небольшие суммы, а затем и до 5 000 евро в неделю систематично. Видимо на этом этапе называть фирму и имя олигарха, Протасевич не должен, и он сослался на память, но намёк был сделан. По его словам, это «было связано с Уралом и горной добычей».



«Я решил поискать в интернете. И точно помню, что пришел к выводу, что владелец этой компании достаточно известный российский олигарх. Этот человек — прямой конкурент другого известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Эти люди работают в одной сфере и являются конкурентами», — сказал Протасевич и добавил, что канал по просьбе Степана Путило даже публиковал информацию, похожую на промышленный шпионаж против «Славкалия».



В тот же день, 4 июня, Гендиректор и основной владелец компании «Уралхим», Дмитрий Мазепин неожиданно отменил свое участие в сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Несмотря на утверждения, что никакой связи действия Мазепина с «интервью» Протасевича не имеет, в это верится с трудом. Родившийся в Минске Дмитрий Мазепин публично высказывался о политической ситуации в Беларуси в августе 2020 года на сайте Торгово-промышленной палаты РФ, опубликовав обращение к Лукашенко с призывом к переговорам для прекращения протестов после президентских выборов.



Официально на встрече Нарышкин и Тертель договорились «о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства». Наверно нетрудно догадаться, что нас ждут новые внутриолигархические войны, которые будут нам преподноситься именно под этим соусом.





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