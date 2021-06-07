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В Чехии приняли Тихановскую как главу Белоруссии
07.06.2021 22:59
Спикер верхней палаты Милош Выстрчил заявил, что в Сенате парламента Чехии принимают бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, которая до 10 июня находится в республике, в качестве лидера государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на верхнюю палату высшего законодательного органа республики.
«Выборы президента Беларуси, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Беларуси», — сказал он.
8 июня она встретится с президентом Чехии Милошем Земаном и премьером-министром республики Андреем Бабишем. Кроме того, она также должна также встретиться с министром иностранных дел республики Якубом Кулганеком.
Также отмечается, что 9 июня Тихановская в качестве почетного гостя выступит перед членами верхней палаты парламента.
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