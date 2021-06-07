

Рикер: США продолжат поддерживать Грузию, желание грузинского народа жить в развитой, успешной демократии

07.06.2021 23:12





«Соединенные Штаты продолжат поддерживать Грузию, желание грузинского народа жить в условиях развитой, успешной демократии, мы будем рядом с вами», — заявил и.о помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.



Как отметил Рикер, Соединенные Штаты твердо привержены Грузии по укреплению страны, её возможностей в сфере самообороны.



По его словам, США поддерживают интеграцию Грузии в евроатлантические институты, в том числе в НАТО.



«США поддерживают интеграцию Грузии в евроатлантические институты, включая НАТО, и мы привержены заявлению на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году о том, что Грузия станет членом альянса. Также важно наше сотрудничество с точки зрения борьбы с COVID-19. Как вы знаете, США поддерживают Грузию в этой борьбе. Грузия будет в ряду первых стран, которая получит определенное количество из 25 миллионов доз вакцины», — заявил Рикер.





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