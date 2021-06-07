|
|
|
Рикер: США продолжат поддерживать Грузию, желание грузинского народа жить в развитой, успешной демократии
07.06.2021 23:12
«Соединенные Штаты продолжат поддерживать Грузию, желание грузинского народа жить в условиях развитой, успешной демократии, мы будем рядом с вами», — заявил и.о помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Как отметил Рикер, Соединенные Штаты твердо привержены Грузии по укреплению страны, её возможностей в сфере самообороны.
По его словам, США поддерживают интеграцию Грузии в евроатлантические институты, в том числе в НАТО.
«США поддерживают интеграцию Грузии в евроатлантические институты, включая НАТО, и мы привержены заявлению на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году о том, что Грузия станет членом альянса. Также важно наше сотрудничество с точки зрения борьбы с COVID-19. Как вы знаете, США поддерживают Грузию в этой борьбе. Грузия будет в ряду первых стран, которая получит определенное количество из 25 миллионов доз вакцины», — заявил Рикер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна