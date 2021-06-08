

Грузия, Украина и Косово первые три европейские страны, которые получат от США вакцину против коронавируса

08.06.2021 10:14





По информации посольства США в Грузии, первыми тремя европейскими странами, которые получат вакцину против коронавируса от США, являются Грузия, Украина и Косово.



Как отмечается в заявлении посольства, Соединенные Штаты также стремятся помочь процессу восстановления экономики после пандемии.



«На этой неделе президент Байден объявил, что Соединенные Штаты поделятся вакциной от COVID-19 с Грузией, потому что никто из нас не защищен, пока мы все не будем защищены.



Исходя из региональных приоритетов и партнерства, Грузия, Украина и Косово являются первыми тремя европейскими странами, которые получат вакцину от Соединенных Штатов.



Также Соединенные Штаты стремятся помочь процессу восстановления экономики от пандемии. Сегодня и.о.заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Фил Рикер встретился с представителями организаций, участвующих в аналитической консультационной группе, поддерживаемой USAID/Georgia. Они обсудили, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать экономическое восстановление, что принесет пользу работникам, их семьям и обществу», - говорится в информации посольства.



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