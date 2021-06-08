

Джапаридзе: Проведение реформ ускорит интеграцию в евроатлантические структуры

08.06.2021 10:17





У нас есть полная поддержка нашего стратегического партнера в связи с тем, что наше вступление в евроатлантические структуры должно ускориться, - об этом один из лидеров «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе заявил после встречи с и.о.заместителя госсекретаря США Филиппом Рикером.



По его же информации, на встрече были затронуты все острые вопросы, которые волнуют граждан Грузии, в том числе вызовы безопасности, политические процессы внутри страны и реформа правосудия.



«Беседа коснулась соглашения, достигнутого при включенности США и при медиации Шарля Мишеля, так что, все те вопросы, которые беспокоят наших сограждан, были обсуждены. Наша страна и сограждане имеют полную поддержку от Соединенных Штатов. Мы видим, что визиты наших стратегических друзей в нашу страну активизировались, это указывает на то, что включенность наших стратегических партнеров увеличится, и важно, что у нас полная поддержка нашего стратегического партнера в связи с тем, что наше вступление в евроатлантические структуры должно ускориться. Мы должны суметь провести все те реформы, которые определены тем документом, к которому мы присоединились. Проведение в жизнь реформ, предусмотренных этим документом, ускорит нашу интеграцию в евроатлантические структуры, и это поддерживают стратегические партнеры», - заявил Джапаридзе.



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