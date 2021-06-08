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Грузию посетит президент Литвы
08.06.2021 10:23
Президент Литвы Гитанас Науседа направится в Грузию с официальным визитом, - эту информацию распространяет группа коммуникаций президента Литвы.
По их данным, Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене посетят Грузию с официальным визитом 10-12 июня.
Цель визита – выразить солидарность евроатлантической интеграции Грузии и поддержать консолидацию демократии.
В рамках визита президент встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Кахабером Кучава. В программе также встречи с местной литовской общиной и с представителями неправительственных организаций Грузии.
Президент и его супруга также встретятся с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.
Гитанас Науседа также ознакомится с ситуацией на оккупированных Россией территориях.
Первая леди Диана Науседене посетит церемонию открытия памятника Антанасу Вилкутайтису-Кетуракису в центре литовского языка и культуры Технического университета Грузии и презентацию книги.
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