Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузию посетит президент Литвы


08.06.2021   10:23


Президент Литвы Гитанас Науседа направится в Грузию с официальным визитом, - эту информацию распространяет группа коммуникаций президента Литвы.

По их данным, Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене посетят Грузию с официальным визитом 10-12 июня.

Цель визита – выразить солидарность евроатлантической интеграции Грузии и поддержать консолидацию демократии.

В рамках визита президент встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Кахабером Кучава. В программе также встречи с местной литовской общиной и с представителями неправительственных организаций Грузии.

Президент и его супруга также встретятся с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Гитанас Науседа также ознакомится с ситуацией на оккупированных Россией территориях.

Первая леди Диана Науседене посетит церемонию открытия памятника Антанасу Вилкутайтису-Кетуракису в центре литовского языка и культуры Технического университета Грузии и презентацию книги.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна