

Грузию посетит президент Литвы

08.06.2021 10:23





Президент Литвы Гитанас Науседа направится в Грузию с официальным визитом, - эту информацию распространяет группа коммуникаций президента Литвы.



По их данным, Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене посетят Грузию с официальным визитом 10-12 июня.



Цель визита – выразить солидарность евроатлантической интеграции Грузии и поддержать консолидацию демократии.



В рамках визита президент встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Кахабером Кучава. В программе также встречи с местной литовской общиной и с представителями неправительственных организаций Грузии.



Президент и его супруга также встретятся с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.



Гитанас Науседа также ознакомится с ситуацией на оккупированных Россией территориях.



Первая леди Диана Науседене посетит церемонию открытия памятника Антанасу Вилкутайтису-Кетуракису в центре литовского языка и культуры Технического университета Грузии и презентацию книги.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





