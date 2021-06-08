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С сегодняшнего дня ЕНД приступает к парламентской деятельности


08.06.2021   10:51


«Члены единого национального движения» сегодня придут в парламент Грузии. Пленарное заседание парламента намечено на 12:00.

По словам одного из лидеров партии Хатии Деканоидзе, «Национальное движение» рассматривает парламент как важный инструмент для того, чтобы партия сильно предстала на выборах местного самоуправления.

«Мы этот парламент рассматриваем как важный инструмент для того, чтобы сильно предстать на выборах местного самоуправления.

Мы очень надеемся, что на выборах самоуправления оппозиция убедительно победит «Грузинскую мечту».

На этот парламент я смотрю как на переходный парламент к досрочным парламентским выборам», - заявила Деканоидзе.

Как известно, по решению политсовета «Единого национального движения», партия приступает к работе в законодательном органе, однако, «Национальное движение» отказывается подписывать документ соглашения, достигнутого при медиации президента Европейского совета Шарля Мишеля.

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