

Отчет США подтвердил возможность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане - СМИ

08.06.2021 11:29





В отчете о происхождении COVID-19, подготовленном национальной лабораторией правительства США, сделан вывод, что гипотеза об утечке вируса из китайской лаборатории в Ухане является правдоподобной и заслуживает дальнейшего расследования. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с засекреченным документом.



Как отмечается, исследование было подготовлено в мае 2020 года Национальной лабораторией Лоуренса Ливермора в Калифорнии, и на него ссылался Государственный департамент, когда проводил расследование о происхождении пандемии в течение последних месяцев администрации Дональда Трампа.



Люди, знакомые с исследованием, сообщили изданию, что исследование было подготовлено "Z-подразделением" Лоуренса Ливермора, которое является его разведывательным подразделением.



Отмечается, что Ливермор обладает значительным опытом в биологических вопросах и его оценка основывалась на геномном анализе вируса SARS-COV-2, который вызывает COVID-19.



Ученые анализируют генетический состав вирусов, чтобы попытаться определить, как они эволюционировали и распространялись среди населения.



Сейчас разведка США рассматривает два возможных сценария происхождения коронавируса: вирус возник в результате аварии в лаборатории или возник в результате контакта человека с инфицированным животным.



Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что организация не может заставить Китай обнародовать больше данных о происхождении COVID-19, добавив, что он предложит исследования, необходимые для понимания того, откуда вирус появился в "следующем уровне".



Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 8 июня зафиксировано более 174,3 млн случаев заражения коронавирусом, из них - более 3,7 млн летальных, выздоровели уже более 157,6 млн человек.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





