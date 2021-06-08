

ЮНИСЕФ готов помочь правительству Грузии в переводе детей под семейную и опеку на основе общины

08.06.2021 12:32





ЮНИСЕФ готов помочь правительству в переводе детей из крупных учреждений под семейную и опеку на основе общины.



Заявление об этом распространил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Грузии.



По их сообщению, необходимо соблюдать осторожность при выводе детей из институтов. В то же время в заявлении говорится, что текущее расследование любого вида физического или сексуального насилия над детьми должно быть проведено незамедлительно и в соответствии с процедурами.



«Поддержка любого вида должна быть направлена ​​больше на укрепление семьи и сохранение детей в семье, чем на финансирование крупных детских учреждений. В долгосрочной перспективе ЮНИСЕФ будет поддерживать исследование причин помещения детей в учреждения и оказывать помощь в разработке и реализации плана действий по деинституционализации, а также будет поддерживать укрепление служб поддержки семьи», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.





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