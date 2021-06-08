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Минск способствует притоку в Литву нелегальных мигрантов - Лауринас Касчюнас
08.06.2021 12:35
Глава комитета национальной безопасности и обороны литовского сейма Лауринас Касчюнас назвал страну мишенью для белорусских властей. Об этом сообщает «Sputnik Литва».
Минск способствует притоку в Литву нелегальных мигрантов, считает депутат. «Вывод о том, что Литва была выбрана в качестве мишени белорусского режима, подтверждается тем фактом, что в графе о нелегальной миграции в Латвии — ноль, а в Польшу просятся гораздо меньше мигрантов, чем в Литву», — заявил он.
Касчюнас посетил границу с Белоруссией. По его словам, миграционные потоки «беспрецедентны», но ситуация под контролем.
«Потоки нелегальных мигрантов связаны с четырьмя еженедельными рейсами коммерческих авиакомпаний из Багдада и Стамбула в Минск», — отметил глава парламентского комитета.
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