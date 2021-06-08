

Рикер в Грузии: для демократического развития необходим компромисс

08.06.2021 13:19





С визитом в Грузии находится исполняющий обязанности заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филик Рикер. Рикер проводит встречи как с представителями властей Грузии, так и с представителями оппозиции и гражданского общества. Визит в Грузию - его первая остановка в рамках запланированного визита в страны Южного Кавказа.



На фоне встреч Рикер провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов и говорил о необходимости реформ на пути к демократическому развитию и интеграции с Западом.



«Сегодня у меня были встречи с премьер-министром, министрами обороны и иностранных дел. Во время встреч я сосредоточил внимание на том, насколько важно укреплять демократические институты в Грузии, особенно в таком положении, когда существует вызванная Ковидом ситуация, [на лицо] экономические проблемы и, конечно же, оккупация территории Грузии Россией», - сказал он агентству «Интерпрессньюс».



Он говорил о достигнутом 19 апреля соглашении между правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиционных партий, и подчеркнул необходимость компромисса.



«На встрече я напомнил представителям власти, а позже, когда я встречусь с оппозицией, я напомню и им, что компромисс является неотъемлемой частью любого демократического развития, особенно в такой многопартийной и разнообразной стране, как Грузия. Мое послание сейчас и после того, как я вновь вернусь в Грузию состоит в том, что Соединенные Штаты стоят рядом с Грузией и поддерживают суверенитет и территориальную целостность страны в пределах ее международно признанных границ и осуждают оккупацию Россией территории Грузии», - заявил Рикер.



Исполняющий обязанности заместителя государственного секретаря отметил, что Грузия и в условиях администрации Байдена-Харриса остается для Америки стратегическим партнером на Южном Кавказе и в Черноморском регионе.



После встречи с Филипом Рикером с заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Этот визит наглядно показывает растущий интерес и участие США в регионе Южного Кавказа. Мы сосредоточили внимание на основных направлениях стратегического партнерства между Грузией и США, а также на региональной безопасности и сотрудничестве», - сказал он.



Рикер также говорил о предоставлении вакцины Грузии и заявил, что Вашингтон поможет Тбилиси с вакциной. «США поддерживают Грузию, и мы поможем ей вакциной. Грузия будет первой среди стран, которая получит из выделенных 25 миллионов доз определенное количество», - сказал Рикер.



На прошлой неделе Белый дом обнародовал план глобального распространения вакцины. В список приоритетных стран, которым будет предоставлена вакцина, входит и Грузия. Белый дом заявляет, что с учетом региональных приоритетов и партнерских отношений, распределит в различные страны, в том числе и Грузию 6 миллионов доз вакцины. Пока неизвестно, о какой вакцине идет речь.



Рикер, визит которого продлится до 13 июня, также посетит Баку и Ереван, затем вернется в Грузию и продолжит встречи.



На прошлой неделе во главе с сенатором Джин Шахин в Тбилиси гостила делегация Сената.





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