

Лукашенко закручивает гайки - ужесточены меры против оппозиции

08.06.2021 14:36





Президент Беларуси Александр Лукашенко внес изменения в закон об экстремистской деятельности и нарушении правил проведения митинга.



Как сообщается на национальном правовом интернет-портале, теперь в стране будут действовать две новые статьи — «Содействие экстремистской деятельности» и «Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности». Фигурантам первой статьи грозит до четырех лет ограничения свободы или лишение свободы на срок от двух до шести лет, группе лиц — от трех до семи лет.



За прохождение подготовки для участия в экстремистской деятельности будут наказывать ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.



Публичные призывы к незаконным акциям будут наказываться сроком до пяти лет вместо трех.



За неоднократное (дважды в течение одного года) нарушение проведения массовых мероприятий предусмотрен арест, ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.



Власти республики ужесточили законодательство на фоне протестов, которые начались после президентских выборов в 2020 году.



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