

В Беларуси задержали музыканта за «песню, оскорбляющую президента»

08.06.2021 15:45





В Беларуси задержали 22-летнего музыканта за песню, якобы, оскорбляющую Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.



«Летом 2020 года молодой человек написал и исполнил песню, текст которой содержит оскорбления в адрес главы государства. Трек был распространен в соцсетях и на музыкальных интернет-платформах и получил широкую огласку», - проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.



Сообщается, что задержанный удалил запись.



Уголовное дело возбуждено за «оскорбление Президента Республики Беларусь».



Напомним, в Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Режим применяет против демонстрантов жестокие репрессии, прибегая к массовым арестам.



Легитимность режима Лукашенко не была признана ЕС, США, Украиной и большинством демократических стран мира.



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