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В Беларуси задержали музыканта за «песню, оскорбляющую президента»


08.06.2021   15:45


В Беларуси задержали 22-летнего музыканта за песню, якобы, оскорбляющую Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Летом 2020 года молодой человек написал и исполнил песню, текст которой содержит оскорбления в адрес главы государства. Трек был распространен в соцсетях и на музыкальных интернет-платформах и получил широкую огласку», - проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сообщается, что задержанный удалил запись.

Уголовное дело возбуждено за «оскорбление Президента Республики Беларусь».

Напомним, в Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Режим применяет против демонстрантов жестокие репрессии, прибегая к массовым арестам.

Легитимность режима Лукашенко не была признана ЕС, США, Украиной и большинством демократических стран мира.

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