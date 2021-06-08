

Кобахидзе: Мы не будет вступать в противостояние с патриархией ни перед выборами, ни после них

08.06.2021 16:40





Мы не будет вступать в противостояние с патриархией ни перед выборами, ни после них, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, говоря по поводу событий, развернувшихся в Ниноцминдском детском пансионе.



Как отмечает Кобахидзе, правовые результаты конкретного уголовного дела станут известны после проведения следствия.



«Разумеется, мы не будет вступать в противостояние с патриархией ни перед выборами, ни после них. Это очевидно. Что касается расследования конкретного уголовного преступления, если оно есть, то это чисто правовой вопрос и правовые результаты, разумеется, будут после проведения следствия», - отметил Кобахидзе.



Напомним, что Ниноцминдский детский пансион покинули 20 бенефициаров, в том числе 7 детей с ограниченными возможностями. С судебным решением не согласен владыка Спиридон. По информации Агентства государственной опеки, дети, выведенные из Ниноцминдского пансиона, находятся в биологических семьях, малых детдомах семейного типа либо переданы на воспитание.



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