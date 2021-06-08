

Двумя дозами вакцины на данный момент привиты более 50 000 граждан

08.06.2021 16:41





По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, в стране из общего числа инфицированных COVID-19 в госпиталях находятся 3 333 человек.



Как сообщила Габуния по завершении заседания совета межведомственного координационного совета, в реанимационном отделении продолжает лечение 201 человек, а 731 пациент нуждается в лечении в отделении интенсивной терапии.



Габуния сказала и по поду программы вакцинации. По ее словам, к этому времени двумя дозами вакцины в стране привиты более 50 000 граждан.



«Программа вакцинации проходит активно, как в эссенциальных группах, так и среди граждан. Осуществляется вакцинация вторыми дозами препарата «Синофарм» и первыми дозами препарата «Синовак». Также, через несколько дней планируется регистрация на вторую дозу вакцины «Синовак». В общей сложности, обеими дозами уже вакцинированы более 50 000 граждан и около 130 000 человек вакцинированы одной дозой. Программа, разумеется, будет продолжаться так же, как она проходит сейчас», - отметила Габуния.



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