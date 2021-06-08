

Каладзе: Тбилиси будет исключительным, современным городом

08.06.2021 16:47





Убежден, мы все вместе доведем начатое дело до конца, и очень скоро Тбилиси будет исключительным, современным городом с европейскими стандартами, - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, представляя отчет по проектам, осуществленным в направлении политики защиты окружающей среды.



По его словам, у столичной мэрии очень амбициозные планы на будущее и уже существует проект Дигомских рощ, парка Вере и Тбилисского дендрологический парка, «у которого реально есть потенциал стать легкими Тбилиси».



«В течение последующих лет Тбилиси обязательно будет самым зеленым городом, самым комфортным и благоустроенным, а также местом, где все поколения людей смогут комфортно жить», - отметил Каладзе.



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