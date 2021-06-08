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Каладзе: Тбилиси будет исключительным, современным городом
08.06.2021 16:47
Убежден, мы все вместе доведем начатое дело до конца, и очень скоро Тбилиси будет исключительным, современным городом с европейскими стандартами, - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, представляя отчет по проектам, осуществленным в направлении политики защиты окружающей среды.
По его словам, у столичной мэрии очень амбициозные планы на будущее и уже существует проект Дигомских рощ, парка Вере и Тбилисского дендрологический парка, «у которого реально есть потенциал стать легкими Тбилиси».
«В течение последующих лет Тбилиси обязательно будет самым зеленым городом, самым комфортным и благоустроенным, а также местом, где все поколения людей смогут комфортно жить», - отметил Каладзе.
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