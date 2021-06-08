

Представленные в парламенте партии подпишут совместное заявление о поддержке интеграции Грузии в НАТО

08.06.2021 17:12





Представленные в парламенте партии подпишут совместное заявление о поддержке интеграции Грузии в НАТО. Известен текст заявления, к которому грузинские парламентские политические силы присоединятся собственной подписью.



В совместном заявлении, в частности, отмечается, что представленные в парламенте Грузии силы едины в поддержке членства Грузии в НАТО и считают, что членство в НАТО является основным интересом национальной безопасности Грузии, основывающимся на единодушной, широкой политической и общественной поддержке.



В заявлении содержится призыв к НАТО и государствам-членам Альянса «продолжать тесное партнерство с Грузией, поскольку страна готовится к проведению совместно согласованных парламентскими политическими партиями амбициозных реформ, направленных на укрепление демократии, а также обеспечить более сильную поддержку и обмен опытом в борьбе с растущими и гибридными угрозами».



«Мы подчеркивает важность расширения сотрудничества в направлении обеспечения безопасности Черного моря. За последние годы обстановка в плане безопасности в широком Черноморском регионе значительно ухудшилась. Действия России угрожают региональной безопасности и демократии региона. С учетом существующей данности, участие НАТО в Черноморском регионе, как важный сдерживающий и стабилизирующий фактор, приобретает гораздо большее значение, чем прежде.



Подчеркиваем важность принятия политического решения для приближения вступления Грузии в Альянс. Вступление в Альянс Грузии и других стран Восточной Европы, желающих стать членами НАТО, укрепят безопасность и стабильность в евроатлантическом пространстве, остановят потенциальных агрессоров и приблизят нас к «единой, свободной и мирной Европе. Мы верим, что саммит НАТО в Брюсселе дает возможность зафиксировать прогресс Грузии на пути интеграции в НАТО», - говорится в заявлении.



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