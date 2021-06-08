

Евросоюз обеспокоен наличием сотен политзаключенных в тюрьмах Беларуси

08.06.2021 18:39





В Евросоюзе (ЕС) рассказали о сотнях политических заключенных в тюрьмах Беларуси. Об этом сообщила Европейская служба внешних действий в Twitter.



Как отметило внешнеполитическое ведомство, 470 человек якобы находятся в заключении из-за того, что они «требовали свободных и справедливых выборов». «Не может быть безнаказанности за нарушения прав человека, все нарушители должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении.



В ЕС выразили солидарность с заключенными гражданами Беларуси. К посту о политических репрессиях в стране прикрепили видео об инциденте с экстренной посадкой борта авиакомпании Ryanair в Минске, после которой полиция задержала бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В конце видео также говорится о подготовке новых европейских санкций против Беларуси.



3 июня стало известно, что в ЕС идет подготовка санкций против Беларуси и некоторый прогресс уже достигнут. В частности, европейские власти ввели официальный запрет для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран. В ЕС также планируют ввести ограничения для крупных компаний страны.



Отношения между западными странами и Белоруссией ухудшились после того, как 23 мая самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужденно посажен в Минске из-за сообщения диспетчеров о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Власти республики официально заверили, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат палестинского движения ХАМАС, однако группировка опровергла эти данные. Затем власти заявили, что якобы сообщение пришло из Швейцарии, однако там заявили, что сообщение было отправлено уже после того, как самолет был посажен. Минск подвергся широкой критике из-за происшествия с Ryanair и задержания Протасевича.



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