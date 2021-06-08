

Гоциридзе: Мы возвращаемся в парламент –пришли делать дело

08.06.2021 18:47





Как видите, мы возвращаемся в парламент. Пришли, чтобы делать дело. Бойкот исполнил свою роль и исчерпал себя, - заявил один из лидеров «Национального движения» Роман Гоциридзе в беседе с журналистами в парламенте Грузии.



Как отмечает Гоциридзе, должны быть приняты все те законы, которые будут способствовать демократическому развитию страны.



«Сегодня мы в парламенте, чтобы до конца довести начатое дело, способствовать проведению в стране справедливых, нефальсифицированных выборов и отстранить от управления эту безуспешную власть», - отметил Гоциридзе.



По его же словам, партия будет участвовать в рассмотрении всех законопроектов.



«В том числе и в связи с законом об амнистии у нас будет своя позиция. Естественно, и сейчас мы начинаем работать по всем тем законам, которые выходят», - отмечает Гоциридзе.



Для справки, фракция «Единое национальное движение» – объединенная оппозиция «Сила в единстве» будет представлена 32-мя членами и ею будет руководить Хатия Деканоидзе. Заместителями председателя фракции будут: Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и Нато Чхеидзе.



Это будет самая большая оппозиционная фракция, которая объединяет всех тех, кто прошел в парламент от избирательного блока «Национального движения», кроме Григола Вашадзе, Саломе Самадашвили, Тамар Кордзая и Хатуны Самнидзе.



Как известно, «Национальное движение» решило войти в парламент, но соглашение Шарля Мишеля эта оппозиционная партия не подписала.



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