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Гоциридзе: Мы возвращаемся в парламент –пришли делать дело


08.06.2021   18:47


Как видите, мы возвращаемся в парламент. Пришли, чтобы делать дело. Бойкот исполнил свою роль и исчерпал себя, - заявил один из лидеров «Национального движения» Роман Гоциридзе в беседе с журналистами в парламенте Грузии.

Как отмечает Гоциридзе, должны быть приняты все те законы, которые будут способствовать демократическому развитию страны.

«Сегодня мы в парламенте, чтобы до конца довести начатое дело, способствовать проведению в стране справедливых, нефальсифицированных выборов и отстранить от управления эту безуспешную власть», - отметил Гоциридзе.

По его же словам, партия будет участвовать в рассмотрении всех законопроектов.

«В том числе и в связи с законом об амнистии у нас будет своя позиция. Естественно, и сейчас мы начинаем работать по всем тем законам, которые выходят», - отмечает Гоциридзе.

Для справки, фракция «Единое национальное движение» – объединенная оппозиция «Сила в единстве» будет представлена 32-мя членами и ею будет руководить Хатия Деканоидзе. Заместителями председателя фракции будут: Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и Нато Чхеидзе.

Это будет самая большая оппозиционная фракция, которая объединяет всех тех, кто прошел в парламент от избирательного блока «Национального движения», кроме Григола Вашадзе, Саломе Самадашвили, Тамар Кордзая и Хатуны Самнидзе.

Как известно, «Национальное движение» решило войти в парламент, но соглашение Шарля Мишеля эта оппозиционная партия не подписала.

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