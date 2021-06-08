

Грузия ожидает в июле-октябре более 3,2 млн доз вакцины

08.06.2021 19:07





Согласно заявлению главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, с большой вероятностью, с июля по октябрь включительно страна получит более 3 200 000 доз вакцины против коронавируса.



По словам Гамкрелидзе, соответственно, у них будет возможность начать т.н массовую вакцинацию в Грузии. По словам Амирана Гамкрелидзе, в регионах идет интенсивная подготовка и встречи, а также мобилизация дополнительных прививочных бригад.



«Чтобы достичь целевого показателя, с июля нам потребуется от 20 000 до 25 000 прививок ежедневно. Сейчас мы готовимся к этому. С очень большой вероятностью, у нас есть подтверждение, что в июле-августе-сентябре-октябре в страну поступит более 3 миллионов 200 000 доз вакцины. То есть мы сможем начать т.н. массовую вакцинацию», — заявил Гамкрелидзе.





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