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Президент Грузии посетит Княжество Монако
08.06.2021 19:23
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 июня посетит Княжество Монако с рабочим визитом.
По информации пресс-службы главы государства, в рамках визита запланирована личная встреча президента Грузии с князем Монако Альбертом II.
Президент Грузии откроет в Монте-Карло официальную презентацию по популяризации грузинского вина и обратится к виноделам, участвующим в выставке. На мероприятии будут представлены различные сорта вин грузинских винодельческих компаний.
Запланированы также встречи президента с французскими журналистами и блогерами, занимающимися винной тематикой. Президент Грузии вместе с Альбертом II посетит презентацию грузинского вина — «Встреча с корнями лозы» и обратится к гостям презентации.
В рамках рабочего визита президента Грузии запланирована встреча с президентом международной организации «Мир и спорт» Джоэлем Бузу.
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