

Привитый одной дозой глава правительства Аджарии заразился коронавирусом

08.06.2021 20:17





Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заразился коронавирусом, об этом политик написал на своей странице в Facebook.



Рижвадзе сообщил, что продолжает работать дистанционно.



«Тестирование подтвердило у меня наличие коронавируса. Я нахожусь в самоизоляции и продолжаю работать дистанционно», — отмечает Торнике Рижвадзе.



Примечательно, что 13 мая Рижвадзе сделал первую дозу вакцины от коронавируса китайским препаратом Sinopharm.



1 июня стало известно, что коронавирусом заразилась глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, которая 23 марта привилась от коронавируса британо-шведским препаратом AstraZenecа. Согласно протоколу, вторую дозу препарата Тикарадзе должна была получить в первых числах июня.



По даным главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, в последнее время в Грузии были выявлены случаи инфицирования коронавирусом среди вакцинированных и одной дозой, и двумя дозами.



В итоге заболели 0,8% из тех, кто был вакцинирован одной дозой и 0,2%-0,3% среди тех, кто получил два укола.



Как и предусмотрено, большая часть заразившихся перенесли заболевание достаточно легко, им практически не понадобилась госпитализация или интенсивная медицинская помощь.



Гамкрелидзе еще раз подчеркнул, что вакцина, в первую очередь, защищает не оот тяжелого течение заболевания и смертельного исхода.



По данным официального сайта StopCov, с февраля 2020 года по сегодняшний день в Грузии выявлено 350 428 случаев заражения. Из них вылечились 335 029 человек, скончались 4 951 пациентов.



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