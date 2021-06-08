

Пашинян предложил Алиеву обменять своего сына на пленных армянских военных

08.06.2021 20:53





И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с предложением поменять своего сына на всех армянских военнопленных. Об этом пишет news.am.



"Я согласен, я официально говорю Алиеву, что отдам сына в обмен на всех пленников", – сказал Пашинян, отвечая на заявление экс-президента страны Сержа Саргсяна.



"Пашинян же всегда использовал своих детей для собственного пиара. Хотя бы в данном случае это будет полезно: на родину вернутся 2-3 десятка солдат", – сказал Саргсян.



Пашинян упомянул, что обратился к Алиеву, Красному Кресту, Сержу Саргсяну и другому экс-президенту Армении Роберту Кочаряну и уполномочил их официально вести переговоры по этой теме.



"Вдруг не подумайте, что я говорю что-то эмоциональное, я говорю официально, идите, ведите переговоры", – сказал он.



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