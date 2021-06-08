

Все представленные в парламенте Грузии партии выразили поддержку членству Грузии в НАТО

08.06.2021 20:55





Все представленные в парламенте Грузии политические партии сегодня подписали заявление, принятое в связи с предстоящим 14 июня саммитом НАТО в Брюсселе.



В совместном заявлении о поддержке интеграции Грузии в НАТО говорится, что стороны едины в своей поддержке членства Грузии в НАТО, и подтверждают, что членство в НАТО является основным интересом национальной безопасности Грузии и основано на единодушной, широкой политической и общественной поддержке.



В заявлении содержится призыв к НАТО и ее государствам-членам продолжать тесное партнерство с Грузией, поскольку страна готовится к проведению совместно согласованных парламентскими политическими партиями амбициозных реформ, направленных на укрепление демократии, а также обеспечить более сильной поддержку и обмен опытом в борьбе с растущими и гибридными угрозами.



Подчеркивает важность расширения сотрудничества для безопасности Черного моря. Обстановка безопасности в широком Черноморском регионе за последние годы значительно ухудшилась. Действия России угрожают региональной безопасности и демократии региона. В нынешней ситуации участие НАТО в Черноморском регионе как важный сдерживающий и стабилизирующий фактор приобретает гораздо большее значение, чем раньше.



«Мы подчеркиваем важность принятия политического решения, чтобы приблизить Грузию к вступлению в Альянс. Членство Грузии и других стран Восточной Европы, желающих стать членами НАТО, укрепят безопасность и стабильность в евроатлантическом пространстве, остановят потенциальных агрессоров и приблизят нас к «единой, свободной и мирной Европе», — говорится в заявлении, в котором выражается надежда, что саммит НАТО в Брюсселе создаст возможность зафиксировать прогресс Грузии на пути интеграции в НАТО.



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