

Глава парламентского комитета Грузии заявил о нормализации ситуации в пансионе Ниноцминда

08.06.2021 21:47





Положение в детском пансионе в Ниноцминда сейчас лучше, чем две недели назад, считает председатель комитета парламента Грузии по правам человека Михеил Сарджвеладзе. По его словам, процесс перешел в «нормальное русло».



«То, что мы лицезрели за последний месяц полностью ненормально и недопустимо. Мы все ответственны за случившееся и разговор о большей или меньшей (степени) виновности кого-то совершенно второстепенный. Сейчас положение лучше, чем две недели назад. На данный момент нет вопросов по безопасности детей и их нахождении в нормальных условиях. У государства есть все рычаги для обеспечения безопасности детей.



Нужно оценить, что гражданское общество, суд, Народный защитник и все внесли весомый вклад в это дело, в результате чего процесс сейчас (находится) в нормальном русле. Это не дает повода к тому что бы расслабиться, в этом направлении нужно многое довести до конца. Эта сфера, в которой любой компромисс полностью неоправдан и безнравственен, поскольку достигается за счет детей, их развития и нормальных условий жизни», — сказал он.



По заявлению Государственного агентства попечения и жертв траффикинга, из пансионата Ниноцминда, находящегося под контролем Грузинской православной церкви (ГПЦ) выведены 20 детей, 7 из них с ограниченными возможностями.



Что происходит в пансионате Ниноцминда



7 мая Комитет ООН по правам ребенка поручил властям Грузии провести мониторинг детского пансиона в Ниноцминда, который находится под управлением Грузинской православной церкви.



ГПЦ не допускает омбудсмена и его представителей в пансионат. Кроме того, 2 июня Народный защитник на основании запрошенной информации заявила, что в 2016-2021 годах были начаты четыре расследования, связанные с пансионом в Ниноцминда.



Одно из них, связано с возможным изнасилованием, а остальные три – с возможными случаями насилия в отношении детей.



По имеющейся информации, в пансионате проживает около 150 детей. В отчете Народного защитника за 2015 и 2018 годы говорится, что среди других проблем в пансионе были выявлены «строгий стиль воспитания и отсутствие социализации». Один из диаконов также подтверждает факты проявления строгости в отношении детей.



После сообщений в СМИ о пансионе в Ниноцминда Государственное агентство по опеке сообщило, что социальные работники будут допущены в учреждение. 6 июня органы опеки приступили к исполнению судебного решения о переводе воспитанников детского пансиона в Ниноцмина, социальные работники забрали из учреждения часть несовершеннолетних.



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