

Лидер партии «Закон и справедливость» приняла решений войти в парламент

08.06.2021 21:55





Председатель партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани приняла решение войти в парламент. Она была избрана депутатом по партийному списку блока «Единое национальное движение»/»Сила в единстве».



Чарквиани заявила, что поддерживала бойкот законодательного органа, и тогда цель оппозиции состояла в том, что бы парламент оставался однопартийным. Однако в нынешних условиях многопартийности, властям Грузии «будет удобно» без самой большой оппозиционной силы.



«Мы хотим, чтобы правительство было лишено этого комфорта. Хотим реформ, каждый голос имеет высокую цену, поэтому после больших консультаций мы все решили [войти]. Я даже опрос сделала. Результат был кардинально другой — те, кто говорил, что не надо входить, теперь говорят, что надо. Картина была такова — 4200 «за», 53 «против», — сказала она.



Чарквиани подчеркнула, что считает выборы фальсифицированными и хочет, чтобы усилиями следственной комиссии Прокуратура рассмотрела жалобы оппозиции по ситуациям на прошлогодних выборах.



По словам политика, она намерена сотрудничать с партиями, которые входят в блок «Сила в единстве».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





