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В Грузии отметили важность визита представителя Госдепа США


08.06.2021   22:07


Члены «Грузинской мечты» положительно оценивают визит исполняющего обязанности госсекретаря США Филипа Рикера в Грузию. По их мнению этот визит имеет особую важность как выражение поддержки со стороны стратегических партнеров страны.

«Он лично находился на линии оккупации и видел вызовы, с которыми сталкивается Грузия, когда 20% наших территорий оккупированы Россией. В свете региональных вызовов очень важно, чтобы у нас была такая поддержка со стороны наших стратегических партнеров», — заявила председатель комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.

Другой член парламентского большинства, Иракли Кадагишвили, говоря о визите Рикера отметил, важность ознакомления новой администрации США с полной информацией о ситуации в регионе:

«Визит проходит на высоком уровне и в то же время очень деловой. Здесь хочу подчеркнуть, что визит не только в Грузию, он рассматривается в контексте нашего региона, что очень важно, потому что мы живем в этой геополитической среде. Очень важно, чтобы новая администрация располагала полной информацией, чтобы сформировать всеобъемлющее видение и позицию, а также разработать план действий».

По сообщению посольства США, цель визита заместителя помощника госсекретаря — «способствовать реализации двусторонних и региональных приоритетов и выразить поддержку США демократическому и экономическому развитию в регионе».

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