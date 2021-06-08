

В Грузии отметили важность визита представителя Госдепа США

08.06.2021 22:07





Члены «Грузинской мечты» положительно оценивают визит исполняющего обязанности госсекретаря США Филипа Рикера в Грузию. По их мнению этот визит имеет особую важность как выражение поддержки со стороны стратегических партнеров страны.



«Он лично находился на линии оккупации и видел вызовы, с которыми сталкивается Грузия, когда 20% наших территорий оккупированы Россией. В свете региональных вызовов очень важно, чтобы у нас была такая поддержка со стороны наших стратегических партнеров», — заявила председатель комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили.



Другой член парламентского большинства, Иракли Кадагишвили, говоря о визите Рикера отметил, важность ознакомления новой администрации США с полной информацией о ситуации в регионе:



«Визит проходит на высоком уровне и в то же время очень деловой. Здесь хочу подчеркнуть, что визит не только в Грузию, он рассматривается в контексте нашего региона, что очень важно, потому что мы живем в этой геополитической среде. Очень важно, чтобы новая администрация располагала полной информацией, чтобы сформировать всеобъемлющее видение и позицию, а также разработать план действий».



По сообщению посольства США, цель визита заместителя помощника госсекретаря — «способствовать реализации двусторонних и региональных приоритетов и выразить поддержку США демократическому и экономическому развитию в регионе».



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