

Глава NCDC: Решение касательно комендантского часа будет принято через 10-14 дней

08.06.2021 22:09





На состоявшемся 8 июня брифинге, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, отвечая на вопрос о планах правительства Грузии по отмене т.н. комендантского часа в связи с началом туристического сезона заявил следующее:



«Состоялось обсуждение, и было принято решение понаблюдать еще десять дней, две недели за эпидемической ситуацией, а затем обсудить, какое решение принять», — сказал Гамкрелидзе.



Комендантский час действует в Грузии с ноября 2020 года. С 17 мая запрет на передвижение действовал с 23:00 до 05:00 часов. 1 июня 2021 время действия ограничений начинается в 23:00 часов и длится до 04:00 часов утра.



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