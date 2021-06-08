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В Грузии началась вакцинация пожилых людей на дому


08.06.2021   22:12


«Вакцинация активнее проходит в группах молодого поколения, среди пожилых– не так интенсивно», - заявила журналистам после заседания Координационного совета заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Замминистра сообщила также, что началась программа вакцинации пожилых людей, и она надеется, что со следующей недели процесс будет усилен.

«Вакцинация проводится в домах для престарелых. Кроме того, мы начали программу вакцинации пожилых людей на дому, и я думаю, что со следующей недели процесс станет более активным. Пожилые люди могут обратиться в министерство при необходимости вакцинации», - сказал Габуния.

Замминистра здравоохранения также отметила, что вакцинация работников здравоохранения продолжается.

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