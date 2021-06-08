

Аппатурай: Грузия обязательно станет членом НАТО

08.06.2021 22:20





По словам специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймса Аппатурая, обсуждаемое в настоящее время коммюнике саммита НАТО затронет четыре основных вопроса, интересных для грузин.



Об этом Аппатурай заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу Грузии.



«В коммюнике саммита НАТО, обсуждение которого ведется в данный момент, когда мы говорим, что будут четыре основных вопроса, представляющих интерес для грузин. Во-первых, это станет убедительным посылом о том, что дверь в НАТО опять открыта. Как известно грузинам, у нас недавно появились два новых члена — Северная Македония и Черногория. Это доказательство того, что дверь в альянс действительно открыта.



Второе станет сильным посылом специально для Грузии, что НАТО привержено решению, принятому на саммите в Бухаресте, что Грузия обязательно станет членом НАТО. В то же время мы еще раз благодарим Грузию за все, что она делает, имею в виду вклад в международную безопасность и стабильность», — заявил Аппатурай.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





