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Аппатурай: Грузия обязательно станет членом НАТО
08.06.2021 22:20
По словам специального представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Джеймса Аппатурая, обсуждаемое в настоящее время коммюнике саммита НАТО затронет четыре основных вопроса, интересных для грузин.
Об этом Аппатурай заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу Грузии.
«В коммюнике саммита НАТО, обсуждение которого ведется в данный момент, когда мы говорим, что будут четыре основных вопроса, представляющих интерес для грузин. Во-первых, это станет убедительным посылом о том, что дверь в НАТО опять открыта. Как известно грузинам, у нас недавно появились два новых члена — Северная Македония и Черногория. Это доказательство того, что дверь в альянс действительно открыта.
Второе станет сильным посылом специально для Грузии, что НАТО привержено решению, принятому на саммите в Бухаресте, что Грузия обязательно станет членом НАТО. В то же время мы еще раз благодарим Грузию за все, что она делает, имею в виду вклад в международную безопасность и стабильность», — заявил Аппатурай.
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