

Экс-премьер о руководстве ГМ: Эти люди себя исчерпали

08.06.2021 22:22





«Те, кто создает погоду в «Грузинской мечте», ресурсы этих людей полностью исчерпаны», — заявил в эфире телеканала «ТВ Пирвели» председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария.



Гахария ответил на вопрос, ожидал ли он, что Бидзина Иванишвили обвинит его в предательстве.



«Сказать по правде, я ожидал, но не ожидал так быстро и в такой форме. Во-первых, я этого ожидал потому, что объективная реальность такова, что у руководства нынешней правящей партии нет ресурсов, чтобы противостоять нам, ни интеллектуальных, ни моральных. К сожалению, это исчерпавшие себя люди. Я говорю о руководстве партии. Я не говорю о всех, там есть много порядочных людей, много достойных представителей и в руководстве «Грузинской мечты». Это люди, которые на протяжении последних лет боролись за страну и государство, но ситуация настолько разложилась, что сегодня у тех, кто создает погоду, ресурсы этих людей полностью исчерпаны. Думаю, именно это заставило Бидзину Иванишвили сделать такое резкое заявление — это одно. Это заявление было для меня абсолютно неожиданным из-за его тональности», — заявил Георгий Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





