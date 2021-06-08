

Посольство Грузии во Франции публикует новые правила въезда в эту страну

08.06.2021 23:08





С 9 июня Франция смягчает правила въезда иностранцев, посольство Грузии во Франции публикует новые правила.



Границы Франции открываются в том числе для туристов из третьих стран. Страны поделены на три категории: страны "зеленой зоны", "оранжевые" – в их список попала Грузия и "красные", где вирус особо активен, сюда включены Турция, Индия, Южная Африка, Бразилия и другие.



Вакцинированный иностранец из страны "оранжевой зоны" может въехать во Францию при наличии отрицательного теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до поездки, или антиген-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов. Иначе турист будет направлен на 7-дневную самоизоляцию.



Непривитых туристов при наличии теста могут впустить в страну при уважительной причине.



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