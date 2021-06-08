

Хухашвили: «Грузинская мечта» надеялась, что «Национальное движение» не войдет в парламент

08.06.2021 23:19





«Грузинская мечта» хотела пребывать по модели «суверенной демократии» и надеялась, что «Национальное движение» не войдет в парламент. Теперь же, когда «Нацдвижение» вошло, они надулись, не знают, что делать, привести борцов или подключить вора, чтобы восстановить «положение», - заявил политолог Гия Хухашвили в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс», давая оценку заявлениям правящей партии по поводу вхождения «Национального движения» в парламент Грузии.



По словам Хухашвили, «Грузинская мечта» сбежала с пленарного заседания, чтобы не дать возможность выступить оппозиционному лидеру.



По оценке Хухашвили, Бидзина Иванишвили «доверил власть детям, вылезшим вчера из кустов», которые, как только оказываются перед проблемой, бегут опять в кусты.



«У меня создалось ощущение, что «Грузинская мечта» не хотела вхождения «Национального движения» в парламент, и вообще, со стороны «Национального движения» было ошибкой, что они так тянули с этим. Им нужно было раньше войти в парламент. Так бы они еще больше продвинулись. Сегодня лично от Талаквадзе мы услышали такую фразу, выражение «несистемная оппозиция». Это же чисто российское клише. Там так называют Навального и некомфортные для себя партии. Потому, что у них в парламенте «суверенная демократия». И это тоже российский термин и российский феномен, при котором есть одна доминирующая партия и три маленькие партии, которые создают фасад для этой демократии. Они хотели пребывать приблизительно по такой модели и надеялись, что Национальное движение» не войдет в парламент. Теперь же, когда «Нацдвижение» вошло, они надулись, не знают, что делать, привести борцов или подключить вора, чтобы восстановить «положение»… Мне жаль Бидзину Иванишвили. Когда сменится власть, они во всем обвинят его. Таким вот людям он доверил власть. Как может большинство сбегать с заседания, чтобы не дать выступить лидеру оппозиции. Это ведь позорно», - заявил Хухашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





