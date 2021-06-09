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Саломе Зурабишвили сегодня посетит Княжество Монако


09.06.2021   09:55


Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 июня посетит Княжество Монако с рабочим визитом. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.

В рамках визита запланирована встреча президента Грузии и принца княжества Монако Альбера II с глазу на глаз.

По информации пресс-службы, в Монте-Карло президент Грузии откроет официальную презентацию, организованную с целью популяризации грузинского вина и обратится с речью к виноделам, участвующим в выставке. На выставке будут представлены различные вина, произведенные грузинскими винными компаниями.

Запланирована также встреча президента Грузии с французскими журналистами и блогерами, работающими по винной тематике.

Президент Грузии вместе с принцем княжества Монако Альбером II будет присутствовать на презентации грузинского вина – «Встреча с корнями лозы» и обратится с речью к участвующим в презентации гостям.

В рамках рабочего визита запланирована встреча президента Грузии с президентом международной организации «Мир и спорт» Жоэлем Бузу.

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