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Саломе Зурабишвили сегодня посетит Княжество Монако
09.06.2021 09:55
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 июня посетит Княжество Монако с рабочим визитом. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии.
В рамках визита запланирована встреча президента Грузии и принца княжества Монако Альбера II с глазу на глаз.
По информации пресс-службы, в Монте-Карло президент Грузии откроет официальную презентацию, организованную с целью популяризации грузинского вина и обратится с речью к виноделам, участвующим в выставке. На выставке будут представлены различные вина, произведенные грузинскими винными компаниями.
Запланирована также встреча президента Грузии с французскими журналистами и блогерами, работающими по винной тематике.
Президент Грузии вместе с принцем княжества Монако Альбером II будет присутствовать на презентации грузинского вина – «Встреча с корнями лозы» и обратится с речью к участвующим в презентации гостям.
В рамках рабочего визита запланирована встреча президента Грузии с президентом международной организации «Мир и спорт» Жоэлем Бузу.
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