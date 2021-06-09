

Гахария: Я не обожествлял Бидзину Иванишвили

09.06.2021 09:57





Экс-премьер Грузии Георгий Гахария, ушедший в оппозицию и основавший собственную партию «За Грузию» после отставки в феврале этого года, дал интервью телекомпании «Пирвели».



Гахария рассказал о своем отношении к разгону митинга протеста 20 июня 2019 года, о коммуникации с основателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, а также о том, считает ли себя предателем правящей команды.



«Ресурс тех людей, кто создает погоду в «Грузинской мечте», полностью исчерпан»



По словам Гахария, «у нынешнего руководства правящей партии нет ни интеллектуальных, ни моральных ресурсов, чтобы противостоять нам, к сожалению, эти люди себя исчерпали». Об этом Гахария заявил, отвечая на вопрос, ожидал ли он, что Бидзина Иванишвили обвинит его в предательстве в распростраенном накануне заявлении.



«Честно говоря, я этого ожидал, но не ожидал этого так быстро и в такой форме, ожидал из-за некоторых абсолютно объективных для меня причин. В первую очередь, ждал потому, что объективная реальность заключается в том, что у сегодняшней правящей силы, руководства партии, нет никакого ресурса противостоять нам, ни интеллектуального, ни морального. К сожалению, это люди, которые исчерпали себя, я говорю о руководстве партии. Я не говорю обо всех, там очень много достойных людей, и в руководстве множество достойных представителей. Это те люди, которые в последние годы много сделали для страны и государства, однако, ситуация сложилась так, что те, кто сегодня создают погоду в партии, ресурс этих людей абсолютно исчерпан. Я считаю, что это было то, что вынудило Бидзину Иванишвили сделать такое резкое заявление – во-первых. Это заявление было абсолютно неожиданным для меня своей тональностью», – заявил Георгий Гахария.



Вместе с тем, на вопрос, в чьем стиле было сделано это заявлвение, Гахария сказал, что не намерен сплетничать.



«Это не мое дело, я не могу сплетничать об этом. Но это заявление распространено от его имени [Иванишвили]. Что мы видим в этом заявлении – там два вопроса. «Георгий Гахария не мой проект» и «Георгий Гахария является предателем». Психологически это очень правильно составленное заявление, где есть одна правда, что Георгий Гахария не является проектом Иванишвили и не может быть его проектом. Второе – это ложь, якобы наши представители распространяют слухи, что мы это «Мечта-2», что абсолютно не соответствует действительности. Это обычная ложь и вместе с тем, проходит мораль, что Георгий Гахария предал государство и предал команду, все остальное там – это вода и беллетристика, ничего другого важного больше нет», – сказал Гахария.



«Заявление Ираклия Кобахидзе — «бред испуганного человека»



Гахария вновь рассказал, что причиной его ухода в отставку стали разногласия вокруг формы ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.



Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Рустави-2» заявил, что 17 февраля, за день до отставки Георгия Гахария, была получена информацию из Киева о плане ЕНД по формированию альтернативного правительства и приезду бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Грузии через Сарпи. Как отметил Кобахидзе, Георгий Гахария по совершенно непонятным им причинам потребовал отложить операцию по задержанию Ники Мелия на два-три дня, после чего правящая команда усомнилась в тогдашнем премьер-министре и не сообщила ему о полученной из Киева информации.



«Это бред испуганного человека. 13 февраля руководство партии обратилось ко мне с просьбой встретиться с большинством. Судя по всему, они не могли убедить большинство снять депутатский иммунитет с Ники Мелия и попросили меня принять участие в процессе. Я согласился с этим по нескольким причинам: и тогда, и сегодня я считаю, что человек, который был организатором штурма парламента, должен быть привлечен к ответственности.



Моя позиция была следующей: если мы хотим, чтобы правосудие было исполнено и человек, которого мы считаем организатором нападения на государственный институт предстал перед судом, то Мелия должен быть задержан так, чтобы ни у кого с головы не упало и волоса. Это была моя позиция с самого начала.



Между тем там были люди, у которых была позиция, которую вообще трудно рассматривать серьезно, что для задержния одного какого-то политика-хулигана в центральный офис оппозиционной партии должны ворваться три тысячи спецназовцев.



Это происходило 16 февраля. 17 февраля я вижу, что эти позиции уже оформились и происходит какое-то сверхвлияние, действуют невидимые руки, поэтому я потребовал провести встречу в пять часов, где был вынужден зафиксировать ту позицию, которую зафиксировал», – сказал Гахария.



«Я в реальной политике, как бы меня ни называли — «предателем», «вырвиглаз», я потерплю и это»



Гахария заявил, что вся ответственность за операцию 20 июня 2019 года, в котором тяжело пострадали десятки человек «лежит на нем».



Он опроверг предположения о том, что его полномочия на посту министра внутренних дел или должности министра экономики кто-то ограничивал.



«Я несколько раз говорил о 20 июня и еще раз повторю, что это моя ноша и я ее несу. Я тогда был министром внутренних дел. Председателем партии в то время был Бидзина Иванишвили — ни в коем случае у меня не было ограничений ни на должности министра внутренних дел, ни на должности министра экономики. Не было случая, чтобы тогдашний председатель партии Бидзина Иванишвили вмешивался в мои прямые обязанности», — сказал Гахария.



«Я тот государственный служащий, который, как только кто-то незаконно вмешивается в его прямые обязанности, в зону ответственности, и у меня нет возможности достичь компромисса на основе переговоров, то я, конечно, уйду в отставку, независимо от того, кто в этом участвует — Бидзина Иванишвили или еще кто-то. Для меня это не важно. Чтобы исчерпать эту тему: сегодня я нахожусь на оппозиционном фланге. Одна часть моих конкурентов находится в правительстве и может начать расследование, другая часть находится в парламенте и создает комиссию — для меня это не проблема. Ценность моих действий в том, что я не боюсь этого. Каждый раз, когда я что-то делаю, я беру на себя ответственность», — сказал Гахария.



«Бидзина Иванишвили не вмешивался в мои дела»



Гахария утверждает, что во время работы в правительстве Бидзина Иванишвили никогда не вмешивался в его работу на посту премьер-министра.



«Как только Бидзина Иванишвили сказал, что это он ушел из политики, я ни разу не оскорбил ни его, ни себя, и не выходил с ним на связь. Бидзина не вмешивался в мои дела. Могу сказать вам со всей ответственностью, у меня не было такого случая. И тот факт, что я не мог получить ответ на свой последний вопрос, тоже стал ответом, и я принял свое решение. У меня всегда была такая степень свободы, и я знаю, что Иванишвили тоже ценил эту степень», — сказал Гахария.



На вопрос, является ли для него Иванишвили культом, как для других лидеров «Грузинской мечты», Гахария отвечает, что это не так.



«Все это не является таким простым. Нет, я его не обожествлял. Если у меня было к нему уважение, это было признанное с моей стороны уважение», сказал Гахария.



«Я пытался общаться с Бидзиной Иванишвили, но эта связь не удалась»



«Я не нарушил никаких процедурных шагов перед партией. Когда я увидел, что не могу найти компромисс с нынешним руководством партии, я потребовал созыва политсовета, это происходило 18 февраля. Я отправил соответствующую информацию: Пожалуйста, немедленно пригласите меня на политсовет, где вам сообщат о моей позиции, но мне отказали», — сказал Гахария.



Бывший премьер заявил, что у него не было связи с Бидзиной Иванишвили после того, как тот объявил о своем уходе из политики.



«Я пытался связаться с ним именно тогда, когда я убедился, что люди, у которых для этого не было никакой возможности и они на это никогда бы не осмелились, стали вмешиваться в мою компетенцию. У меня была попытка связаться с ним, чтобы уточнить, что происходит. Эта связь не состоялась и после этого я созвал журналистов и сделал заявление [об отставке].



Я не звонил для того, чтобы спросить, уходить мне в отставку или нет, у меня не было такой мысли. Реально, не забывайте, что кандидатом в премьер-министры меня представил Бидзина Иванишвили. Как все объективные и сознательные люди, я ценю тот вклад, который у этого человека есть перед страной.



С моей стороны было бы безответственным, когда у меня был вопрос, не потребовать на него ответ. То, что я не получил ответ на свой вопрос, тоже стало ответом. Соответственно, я принял решение», сказал Гахария.



Вместе с тем Гахария заявил, что он не сделал бы ничего такого, что навредило бы правящей партии: «Я бы ничего не сделал ничего такого, чтобы партия, которой я служил последние семь лет, как-то пострадала».



На вопрос, с кем партия “За Грузию» может создать коалицию, с «Грузинской мечтой» или с оппозицией, Гахария ответил, что это должен решить избиратель.



«В последние годы множество политических сил, правящая партия, оппозиция, «середняки», те и другие, пытаются вывести людей на улицы и превратить улицу в часть политического процесса. Вот все вместе пытаются сделать это в последние три года, но не могут.



Вместе с тем в условиях пандемии два миллиона человек пришли на выборы и проголосовали. Для меня что это значит, политическая культура наших граждан и политическая сознательность гораздо выше, чем у политического класса. Это значит, что срочно надо менять политические элиты в этой стране», сказал Гахария.



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