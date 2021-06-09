

«Проснись, у нас снова царь!»

09.06.2021 10:06



Сергей Михеев



6 июня на Красной площади, у Мавзолея Ильича, задержали одиночного пикетчика Руслана Осипова, который держал плакат с надписью: «Проснись, у нас снова царь!» Отчаянный призыв Осипова к Владимиру Ильичу продлился ровно 12 секунд, его скрутили и отвезли в участок. Пикет был не очень долгий, но несмотря на то, что Осипов не произнёс ни слова, получился очень громким. Этот призыв, крик отчаяния облетел не только всю Россию, но его хорошо услышали и во всём мире. Действительно, ситуация у нас в стране такая, что остаётся обращаться только к «вождю», больше уже не к кому.



В стране продолжаются задержания и аресты всех тех, кто может создать хоть какие-то проблемы Путинскому режиму. В один день были задержаны политик, экс-депутат ГД Дмитрий Гудков и экс-директор «Открытой России», признанной нежелательной организацией, Андрея Пивоварова. В суде продолжаются слушания по делу брата Алексея Навального Олега и Любови Соболь, по так называемому «санитарному делу». Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит проверку в отношении журналиста «Эхо Москвы» Арсения Веснина. В Забайкалье журналистов местного ТВ вызвали на допрос. В Санкт-Петербурге задержали пикетчика, который стоял с плакатом поздравления Алексею Навальному с днём рождения. Как уже указал выше, у Мавзолея Ленина задержали Руслана Осипова. Если к этим новым сводкам добавить то, что по сей день продолжаются выявления, допросы и задержания участников прошедших протестных акций в поддержку Навального, получается весьма удручающая картина о положении в стране. В стране идёт поэтапное формирование тоталитарного государства, все признаки этого налицо. Государство уже окончательно сформировалось как полицейское, а общество разделено на две части – первым дозволено всё, а вторым не дозволено ничего. Первая, это правящая верхушка и его служители, а вторая – остальная Россия. Первая всеми силами старается полностью подчинить себе вторую, применяя безграничные возможности, имеющиеся в её распоряжении. Почти ежедневно принимаются новые ограничительно-запрещающие законы, не оставляющие даже минимальных прав нам, простым гражданам России. В итоге надругательства над главным законом страны – Конституцией, получили вечного президента, что является символом тоталитаризма и диктатуры.



В этом году пройдут очередные выборы в Думу, вот и старается режим не допустить ни малейшего проявления инакомыслия. Речь вовсе не идёт о борьбе с оппозицией, и о недопущении того, чтобы она получила хоть какой-то процент голосов избирателей, власть не хочет допустить даже мысли о возможности появления какой-то противовесной силы. Поэтому режим перешёл на активное наступление против своего народа. Январские и апрельские протестные акции показали, что в народе, особенно среди молодёжи, растёт понимание того, что дальше так жить нельзя, и народ не хочет принимать всё то, что ему навязывает власть. Началась, как сегодня популярно стало говорить, «полная зачистка поля» перед выборами по всем направлениям. Надо выделить два направления, по которым власть особенно яростно ведёт своё наступление: первое – ограничение возможности к доступу источникам информации; второе – нейтрализация перспективных оппозиционных политиков. В последнее время телевидение, главное пропагандистское оружие режима, стала мало эффективным. В населении стремительно растёт число тех, кто информацию получает не из телевизора, а из интернета, с помощью соцсетей. Этим путём полученная информация о происходящем в стране и во всём мире, полная и объективная, и власть не может на неё повлиять. Остаётся ограничить, а по возможности запретить доступ к нежелательным источникам информации, создать всяческие проблемы для их нормального функционирования. Способы для этого у правительства разные – одни вносятся в реестр СМИ-иностранных агентов, другим перекрывают источники финансирования, в конечном счёте стараются установить полный контроль в данной сфере и лишить население возможности получать своевременную и объективную информацию.



Чем ближе дата выборов, тем яростнее становится путинский режим по отношению к тем, которые, по их мнению, могут создать им какие-то проблемы. Принят закон об «экстремистских организациях», по которому все, хоть как-то связанные с такими организациями – финансировал, работал, был волонтёром на выборах и так далее, лишаются права избираться в Думу. Этим законом тысячи людей, считающиеся «ненадёжными», в миг лишились своих конституционных прав. Про Навального понятно, вместе с политическим мотивом, его арест носит и характер личной мести – месть Путина за «дворец» и другие обиды в рамках коррупционных расследований. Преследование Юлии Галяминой, задержание Андрея Пивоварова, выдворение из страны Дмитрия Гудкова наглядный пример того, что власть всеми методами старается отстранить от выборов тех, за кого могут люди проголосовать, а в случае необходимости вокруг которых могут объединиться. Кроме как «зачисткой» это назвать никак нельзя.



На сегодняшний день политическое, предвыборное поле практически зачищено, устранены почти все реальные политические противники, уже сегодня можно сказать, что госпожа Панфилова нарисует те цифры, которые будут радовать Путина. Можно ли это назвать победой режима? Однозначно - нет! Несмотря на все беззакония, творимые режимом, гонения и притеснения не только политических оппонентов, но и инакомыслящих, запугать весь народ невозможно. Протестное настроение народа никуда не делось, и чем сильнее власть будет «затягивать гайки», тем быстрее будет расти протестный настрой среди народа. Этот протест будет накапливаться и когда наступит время, он обязательно вырвется наружу. А Путинский режим делает всё возможное, чтобы это время наступило как можно быстрее.





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