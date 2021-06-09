|
|
|
ЕС и США создадут совет для координации политики по России
09.06.2021 10:55
Участники саммита Евросоюз (ЕС) — США, который пройдет 15 июня в Брюсселе, объявят о создании совета для координации политики по России. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
«На саммите ЕС — США будет озвучено решение о создании структурированного диалога по координации политики в отношении России», — отметил собеседник.
8 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз обсудит Россию на новом саммите, который состоится 25 июня.
16 июня в Женеве пройдет встреча президентов России и США. Ранее в МИД России выразили надежду, что одним из решений, принятых на встрече Владимира Путина и Джо Байдена, может быть возвращение послов России и США в местные диппредставительства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна