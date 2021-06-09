

ЕС и США создадут совет для координации политики по России

09.06.2021 10:55





Участники саммита Евросоюз (ЕС) — США, который пройдет 15 июня в Брюсселе, объявят о создании совета для координации политики по России. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.



«На саммите ЕС — США будет озвучено решение о создании структурированного диалога по координации политики в отношении России», — отметил собеседник.



8 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз обсудит Россию на новом саммите, который состоится 25 июня.



16 июня в Женеве пройдет встреча президентов России и США. Ранее в МИД России выразили надежду, что одним из решений, принятых на встрече Владимира Путина и Джо Байдена, может быть возвращение послов России и США в местные диппредставительства.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





