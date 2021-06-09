

Литва обеспокоена нелегальной миграцией из Беларуси

09.06.2021 11:08





Глава парламентского комитета нацбезопасности и обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что белорусские власти выбрали его страну мишенью для нелегальной миграции. Потоки нелегалов «беспрецедентны, но ситуация находится под контролем». Об этом передает Укринформ со ссылкой на Фейсбук политика.



«Вывод о том, что Литва была выбрана мишенью для белорусского режима, подтверждается тем фактом, что в графе нелегальной миграции Латвии «ноль» и в Польшу стучится гораздо меньше мигрантов, чем в Литву», — пишет Кащюнас.



По его словам, потоки нелегальных мигрантов связаны с четырьмя еженедельными рейсами коммерческих авиакомпаний из Багдада и Стамбула в Минск. При этом «можно смоделировать худшую ситуацию, что количество (нелегальных) мигрантов из Ирака и Сирии может достигать 200-300 человек в неделю». Кащюнас подчеркивает, что нужно быть готовым и к осуществлению депортации нелегалов в страны их происхождения.



В понедельник глава комитета нацбезопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас вместе с некоторыми членами Комитета посетил так называемую «петлю Девянишкес» (участок на востоке Литвы вокруг местечка Девянишкес, глубоко вдающийся в территорию Беларуси). По словам политика, именно здесь было наибольшее число попыток пересечь государственную границу Литвы с Беларусью.



В связи с резким ростом нелегальной миграции с территории Беларуси Литва на границе с соседней страной дислоцирует дополнительные силы. Также планируется получить помощь от Европейского Союза. В связи с этим, до конца 2022 года Литва планирует установить на всей протяженности границы с Беларусью системы наблюдения, поскольку в данный момент они действуют лишь на 38% общей границы. Для этого потребуется 38 млн евро.



Ранее, 26 мая, в ходе выступления в парламенте Беларуси Александр Лукашенко заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью.



В Литве сочли это угрозой, а резкий рост числа нелегальных мигрантов ее реализацией. При этом имеются данные, что официальные лица Беларуси помогают нелегалам. МВД и МИД Литовской Республики делали по данному поводу особые заявления.



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