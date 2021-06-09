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Харцель: Соглашение от 19 апреля - это путеводитель и рабочий план
09.06.2021 11:10
По словам посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, «Проект поддержки судов» ЕС является демонстрацией инвестиций, которые ЕС вкладывал в течение многих лет в укрепление своих институтов.
«Я рад присутствовать на закрытии этого важного проекта, который мы вместе выполняли в сфере правосудия. Этот проект является демонстрацией инвестиций, которые ЕС вкладывает на протяжении многих лет в укрепление своих институтов. Я очень доволен многими результатами, достигнутыми за эти годы.
В то же время я отмечаю, что эти усилия должны быть продолжены и в будущем, поэтому соглашение от 19 апреля действительно является путеводителем и рабочим планом. Ожидаем от всех сторон в парламенте, что они учтут на будущее, что сфере верховенства закона должно быть обеспечено доверие, подотчетность и прозрачность», — сказал Карл Харцель.
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