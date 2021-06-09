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В Грузии возобновились обслуживания торжественных церемоний регистрации брака


09.06.2021   11:35


По сообщению Агентства развития государственных сервисов, с 9 июня по всей стране возобновилось обслуживание торжественных церемоний регистрации брака.

По информации агентства, председатель Агентства развития государственных сервисов Министерства юстиции Зураб Саникидзе открыл пространства для бракосочетания в двух городах региона Кахети — Телави и Гурджаани.

Лица, желающие зарегистрировать свой брак в торжественной обстановке, могут подать заявку на этот сервис во все дома бракосочетания (пространства), действующие на территории Грузии, включая недавно открытые пространства для бракосочетания в Телави и Гурджаани, а также воспользоваться выездным сервисом для регистрации брака в любом удобном для них месте.

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