|
|
|
В Грузии возобновились обслуживания торжественных церемоний регистрации брака
09.06.2021 11:35
По сообщению Агентства развития государственных сервисов, с 9 июня по всей стране возобновилось обслуживание торжественных церемоний регистрации брака.
По информации агентства, председатель Агентства развития государственных сервисов Министерства юстиции Зураб Саникидзе открыл пространства для бракосочетания в двух городах региона Кахети — Телави и Гурджаани.
Лица, желающие зарегистрировать свой брак в торжественной обстановке, могут подать заявку на этот сервис во все дома бракосочетания (пространства), действующие на территории Грузии, включая недавно открытые пространства для бракосочетания в Телави и Гурджаани, а также воспользоваться выездным сервисом для регистрации брака в любом удобном для них месте.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна