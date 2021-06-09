

Премьер-министр благодарит жертвователей "Фонда солидарности Грузии"

09.06.2021 11:38





«Семь лет назад по моей инициативе мы создали «Фонд солидарности Грузии». Особая благодарность каждому донору, это день нашего единства», — отмечается в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



«Организация, основанная на ценностях гуманности и солидарности, уже 7 лет успешно служит благородной цели — финансировании лечения и диагностики детей и молодых людей с онкологическим диагнозом. Около 21 миллиона лари были собраны в относительно короткое время усилиями тысяч госслужащих, частных предпринимателей и простых граждан, 832 бенефициара, более 4000 медицинских сервисов — довольно внушительные цифры. За этими числами стоит множество выживших и счастливых семей.



Сегодня я хочу выразить особую благодарность каждому донору «Фонда солидарности». Этот день — день нашего единства, символ того, что объединившись, общество может творить великие дела во имя добра.



Верю, что совместными усилиями мы спасем еще много жизней, принесем мир и радость многим семьям», — написал Ираклий Гарибашвили в Facebook.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





