

Харцель: Необходимо, чтобы укрепилось доверие к правосудию, повысились прозрачность и подотчетность

09.06.2021 11:46





Необходимо укрепление доверия к правосудию, повышение прозрачности и подотчетности, - об этом заявил журналистам посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



Посол коснулся «Проекта поддержки судов», который осуществляется при поддержке Грузии и Евросоюза.



«На мой взгляд, это одна из самых важных инвестиций в сектор правосудия. Различные фазы проекта протекают почти десять лет. В целом очевидно, много таких результатов, которые дают основание для удовлетворения, но эти усилия, несомненно, должны продолжаться. Именно в соглашении от 19 апреля отображены те ключевые вопросы, над которыми необходимо продолжать работать. Документ от 19 апреля – это та дорожная карта, которой мы должны руководствоваться в плане завершения будущих реформ. Прежде всего, необходимо укрепление доверия к правосудию, повышение прозрачности и подотчетности», - заявляет Харцель.



Примечательно, что в гостинице «Редиссон» проходит заключительное мероприятие «Проекта поддержки судов» Евросоюза.



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