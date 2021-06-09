

Посол ЕС в Грузии надеется на скорое принятие законопроекта «Об амнистии»

09.06.2021 11:47





Глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель надеется, что депутаты придут к соглашению по единой версии законопроекта «Об амнистии».



«Думаю, что отправная точка, которую мы имеем с двумя или более рабочими версиями, по-прежнему оставляет возможность согласования по единому документу, что является важным моментом, предусмотренным документом от 19 апреля. Я надеюсь на это», — сказал Харцель.



В соглашении предложенном президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в пункте «Реагирование на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие» в частности указано, что течение одной недели после подписания соглашения партия, представленная в парламенте, должна инициировать закон об амнистии, который будет касаться всех нарушений и арестов, связанных с протестами 19-21 июня 2019 года.



В данный момент законодательный орган рассматривает два проекта по амнистии, один представленный «Грузинской мечтой», второй представленный частью оппозиции.



Представители оппозиционно партии «Единое национальное движение» заявляют, что не поддерживают ни один из инициированных законопроектов об амнистии.



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